Почти 30 человек погибли при захвате боевиками города в ЦАР

03 июля 2026, 04:56

Ndeke Luka: боевики захватили город Ам‑Дафок в ЦАР

Фото: istockphoto/undefined undefined

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) вооружённые группировки взяли под контроль город Ам‑Дафок, расположенный вблизи границы с Суданом. Об этом сообщила радиостанция Ndeke Luka.