Почти 30 человек погибли при захвате боевиками города в ЦАР
В Центральноафриканской Республике (ЦАР) вооружённые группировки взяли под контроль город Ам‑Дафок, расположенный вблизи границы с Суданом. Об этом сообщила радиостанция Ndeke Luka.
В результате нападения погибли не менее 28 человек. Беженец, ставший свидетелем событий, рассказал, что боевики регулярно пересекают границу с Суданом, чтобы совершать набеги на Ам-Дафок.
Один из источников уточнил, что в настоящий момент местные жители успели похоронить 15 погибших. Другой собеседник сообщил о масштабных разрушениях: населённый пункт практически полностью уничтожен, а запасы проса и медикаментов разграбили боевики.
Нападение случилось ещё во вторник, однако Ам‑Дафок по‑прежнему контролируется боевиками и отрезан от столицы государства. Значительная часть населения покинула свои дома и пытается найти защиту на базе Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).
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