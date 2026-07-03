Житель ХМАО напал с ножом на возлюбленную и заявил о её попытке суицида
В Нягани мужчина с ножом в руках напал на свою возлюбленную, а затем попытался представить случившееся как попытку суицида со стороны женщины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
ЧП случилось 26 июня в одной из квартир города. После того как мужчина нанёс женщине ранение, он позвонил в экстренные службы и сообщил, что она взяла ножницы и собирается свести счёты с жизнью.
Прибывшие на место полицейские потребовали, чтобы напавший проследовал с ними в отдел, однако он отказался покидать квартиру. В итоге правоохранителям пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники.
В суде мужчина признал вину и раскаялся. За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции суд назначил ему штраф в размере 3000 рублей. При этом уголовное дело по факту нанесения ранения возбуждено не было — в материалах указано, что состава преступления нет.
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