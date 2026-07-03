Житель ХМАО напал с ножом на возлюбленную и заявил о её попытке суицида

03 июля 2026, 05:51

Фото: istockphoto/Makhbubakhon Ismatova

В Нягани мужчина с ножом в руках напал на свою возлюбленную, а затем попытался представить случившееся как попытку суицида со стороны женщины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.