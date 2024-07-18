Покупал у подростков голые фото: Священника из Подмосковья приговорили к 3 годам колонии

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В Москве суд приговорил протоиерея Кувырталова к трём годам лишения свободы за обмен голыми фото с подростками в WhatsApp.
Как сообщил адвокат Денис Балуев, настоятель храма Архангела Михаила в Летово протоиерей Дмитрий Кувырталов приговорён Зюзинским судом Москвы к трём годам колонии общего режима. Протоиерея признали виновным в распространении порнографических материалов в мессенджере.
По словам Балуева, священника взяли под стражу в зале суда сразу после того, как ему был вынесен приговор. Защита планирует обжаловать это решение.
В марте 2023 года протоиерея Дмитрия Кувырталова отправили в зону СВО для окормления военнослужащих. При осмотре его гаджетов в них обнаружили порнографические фото и видео. В телефоне священника правоохранители нашли три переписки с порнографическими изображениями, в одной из них была 15-летняя девушка, которая за деньги отправляла свои изображения.
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«Приговором Зюзинского районного суда Москвы из 8 лет, запрошенных прокурором, Дмитрий осужден к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его осудили за пересылку порнографических сообщений в мессенджере по обоюдному согласию абонентов. Это стало прецедентом, когда такое действие было квалифицировано как тяжкое преступление», — поделился адвокат в беседе с ТАСС.
По словам Балуева, священника взяли под стражу в зале суда сразу после того, как ему был вынесен приговор. Защита планирует обжаловать это решение.
В марте 2023 года протоиерея Дмитрия Кувырталова отправили в зону СВО для окормления военнослужащих. При осмотре его гаджетов в них обнаружили порнографические фото и видео. В телефоне священника правоохранители нашли три переписки с порнографическими изображениями, в одной из них была 15-летняя девушка, которая за деньги отправляла свои изображения.
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Мира Полтева