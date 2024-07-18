В России сын мигрантов избил подростка, его семье аннулировали вид на жительство

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В Барнауле ребенок мигрантов избил подростка на видео. Позже и он, и его семья получили соответствующее наказание, передает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».
На опубликованных кадрах подросток сказал в камеру: «Интересно будет, снимай». После чего он, несмотря на крик «не надо», плюнул в стоявшего рядом сверстника и ударил его.
Через некоторое время появился еще один ролик, участниками которого стал не только четырнадцатилетний подросток, но и его родители. За поступок сына пришлось отвечать всей семье мигрантов — им аннулировали ранее выданный вид на жительство и обязали покинуть РФ в течение пятнадцати суток.
Ранее сообщалось, что в Волгограде мигранты обматерили раненого участника спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Через некоторое время появился еще один ролик, участниками которого стал не только четырнадцатилетний подросток, но и его родители. За поступок сына пришлось отвечать всей семье мигрантов — им аннулировали ранее выданный вид на жительство и обязали покинуть РФ в течение пятнадцати суток.
Ранее сообщалось, что в Волгограде мигранты обматерили раненого участника спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова