Студентка подожгла полицейскую машину в Подмосковье по заданию кураторов

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В Подмосковье 20-летняя студентка подожгла полицейскую машину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, произошло это вчера днём на общей парковке в городе Электроугли. Местные жители увидели горящее патрульное авто. Сообщается, что возле него находилась молодая девушка, которая снимала видео. Кроме этого, она периодически говорила с кем-то по мобильному телефону.
Один из очевидцев побежал в ближайший пункт полиции и сообщил об инциденте. Девушку оперативно задержали. Стало известно, что зовут её Лена. Она хорошо учится, а также увлекается рисованием. По её словам, поджечь машину её заставили мошенники, которые ранее развели её на деньги. Автомобиль был закреплен за старшим лейтенантом полиции. В машине людей не было, поэтому пострадавших нет.
Две российские туристки не могут вернуться из отпуска в Турции уже полтора месяца. По словам россиянок, местные полицейские задержали их в аэропорту, жестоко избили и вырвали ногти. Они сняли квартиру на последние деньги, у них почти не осталось средств на еду.
Ранее сообщалось, что блогер Диана Шурыгина, которая пережила наркотическую зависимость, рассказала о непростом периоде в личной жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Один из очевидцев побежал в ближайший пункт полиции и сообщил об инциденте. Девушку оперативно задержали. Стало известно, что зовут её Лена. Она хорошо учится, а также увлекается рисованием. По её словам, поджечь машину её заставили мошенники, которые ранее развели её на деньги. Автомобиль был закреплен за старшим лейтенантом полиции. В машине людей не было, поэтому пострадавших нет.
Две российские туристки не могут вернуться из отпуска в Турции уже полтора месяца. По словам россиянок, местные полицейские задержали их в аэропорту, жестоко избили и вырвали ногти. Они сняли квартиру на последние деньги, у них почти не осталось средств на еду.
Ранее сообщалось, что блогер Диана Шурыгина, которая пережила наркотическую зависимость, рассказала о непростом периоде в личной жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова