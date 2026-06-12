Покупатель Mercedes лишился миллионов после нападения в Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в нападении на покупателя автомобиля Mercedes. Инцидент произошел в кафе на Дунайском проспекте, где злоумышленники, угрожая пистолетом, похитили у жертвы около 20 миллионов рублей, проинформировали в региональном МВД.
Потерпевший планировал приобрести Mercedes S-класса и через посредника договорился о встрече с продавцом. В назначенный день при обсуждении сделки трое участников встречи, включая посредника, напали на покупателя и, применив оружие, забрали сумку с деньгами.
Личности подозреваемых установили, ими оказались двое жителей Кудрово Ленинградской области и один петербуржец. Всех троих задержали в среду. При обысках у них изъяли пистолет Crvena Zastava М70 и восемь патронов калибра 7,65 мм. Экспертиза подтвердила, что оружие пригодно для стрельбы.
Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Ведется следствие.
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