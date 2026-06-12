Покупатель Mercedes лишился миллионов после нападения в Петербурге

12 июня 2026, 16:12

Трое мужчин напали на покупателя Mercedes в Петербурге и отобрали 20 млн руб

Фото: istockphoto/blinow61

В Санкт-Петербурге полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в нападении на покупателя автомобиля Mercedes. Инцидент произошел в кафе на Дунайском проспекте, где злоумышленники, угрожая пистолетом, похитили у жертвы около 20 миллионов рублей, проинформировали в региональном МВД.