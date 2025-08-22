Покупка машин обернулась для россиянина потерей 20 миллионов рублей

22 августа 2025, 19:57

В Москве аферисты обманули на 20 млн рублей мужчину, который хотел купить машины

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

В Москве мошенники обманули на 19,6 млн рублей местного жителя под предлогом помощи в покупке машин. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.