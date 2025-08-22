Покупка машин обернулась для россиянина потерей 20 миллионов рублей
В Москве аферисты обманули на 20 млн рублей мужчину, который хотел купить машины
В Москве мошенники обманули на 19,6 млн рублей местного жителя под предлогом помощи в покупке машин. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Осознав, что он стал жертвой противоправных действий, мужчина незамедлительно обратился в правоохранительные органы, надеясь на возбуждение уголовного преследования. Однако его ожидания не оправдались, и в возбуждении дела пострадавшему было отказано.
В ответ на это житель столицы обратился в прокуратуру города Москвы, по требованию которой уголовное дело было возбуждено по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.
