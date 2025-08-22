Ростовчанин, изнасиловавший 8-летнюю девочку и расправившийся с ней, получил пожизненное

22 августа 2025, 17:11

Ростовчанин, изнасиловавший и убивший 8-летнюю девочку, получил пожизненное

Фото: iStock/artisteer

В Ростове-на-Дону осудили убийцу восьмилетней девочки, который похитил ее и изнасиловал. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.