Ростовчанин, изнасиловавший 8-летнюю девочку и расправившийся с ней, получил пожизненное
В Ростове-на-Дону осудили убийцу восьмилетней девочки, который похитил ее и изнасиловал. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
В мае прошлого года Руслан встретил Машу, которая возвращалась домой из магазина. 25-летний мужчина вступил в разговор с девочкой и уговорил ее сесть в машину. Затем он отвез школьницу в поле за поселком, где совершил над ней насильственные действия и задушил.
Родители Маши искали ее около двух часов, после чего сообщили о пропаже в полицию. Поисковые мероприятия охватили всю область, а само происшествие привлекло широкое внимание общественности. В итоге преступника удалось задержать.
