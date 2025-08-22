Перепутал педали: водитель Cadillac Escalade врезался в дом на западе Москвы

22 августа 2025, 19:42

В Москве водитель перепутал педали и врезался в здание

Фото: iStock/Anton Novikov

Водитель внедорожника Cadillac Escalade не справился с управлением своего автомобиля и врезался в фасад жилого дома. Об этом пишет Telegram-канал «112».