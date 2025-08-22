Перепутал педали: водитель Cadillac Escalade врезался в дом на западе Москвы
В Москве водитель перепутал педали и врезался в здание
Водитель внедорожника Cadillac Escalade не справился с управлением своего автомобиля и врезался в фасад жилого дома. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Авария случилась на Барвихинской улице в западной части Москвы. В результате столкновения фрагменты машины оказались на дороге и тротуаре.
Мужчина случайно перепутал педали газа и тормоза. Сам водитель не пострадал.
Ранее сообщалось, что водителя кроссовера, который разбил голову Блиновскому, оштрафовали на 500 рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: