Перепутал педали: водитель Cadillac Escalade врезался в дом на западе Москвы

В Москве водитель перепутал педали и врезался в здание
Фото: iStock/Anton Novikov

Водитель внедорожника Cadillac Escalade не справился с управлением своего автомобиля и врезался в фасад жилого дома. Об этом пишет Telegram-канал «112».



Авария случилась на Барвихинской улице в западной части Москвы. В результате столкновения фрагменты машины оказались на дороге и тротуаре.




Мужчина случайно перепутал педали газа и тормоза. Сам водитель не пострадал.

Екатерина Коршунова

