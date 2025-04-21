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Полчища крыс захватили второй по числу населения город Великобритании

Фото: iStock/Chanawat Phadwichit

Фото: iStock/Chanawat Phadwichit

Британский город Бирмингем, население которого превышает миллион человек, оказывается в критической ситуации из-за забастовки местных коммунальных служб, которые прекратили вывоз отходов. Как сообщает Dailymail, накопившиеся объемы мусора привели к массовому распространению крыс, которые стали настоящей угрозой для жителей города.
Согласно сообщениям местных жителей, крысы активно бегают по магазинам и улицам, создавая серьезные проблемы с общественным здоровьем. Власти города выражают опасения по поводу возможной эпидемии, вызванной увеличением численности грызунов.

В ответ на сложившуюся ситуацию городское правительство приняло решение о привлечении военнослужащих для оказания помощи в борьбе с крысиным нашествием.

«В связи с сохраняющимся риском для здоровья населения в распоряжение городского совета Бирмингема было направлено небольшое количество военнослужащих, имеющих опыт оперативного планирования, для оказания дальнейшей поддержки в этой области», — говорится в официальном заявлении.

Местные власти призывают жителей соблюдать осторожность.

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#мчс
#правительство
#рф
Суды за год вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки
21 апреля 2025, 08:13

Фото: iStock/Oleg Elkov

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде, в 2024 году российские суды вынесли приговоры 1953 лицам за незаконную рыбалку. Об этом пишет РИА Новости.
Из них 44 человека были отправлены в колонии, а остальные понесли наказание в виде штрафов на общую сумму свыше 24 миллионов рублей.

Наказание за незаконную рыбалку, включая ловлю в местах нереста, заповедниках или с использованием запрещенных методов, предусмотрено статьей 256 УК РФ. Важно отметить, что среди осужденных не оказалось ни одной женщины.

В целом, за прошлый год по экологическим преступлениям в России было осуждено 4733 человека, из которых 251 получил реальный срок, а две тысячи — условные наказания. Общая сумма штрафов по всем экологическим преступлениям превысила 127 миллионов рублей.

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#рф
#суд
#рыбаки
#рыбалка
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Главы МЧС и Минприроды РФ прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами
21 апреля 2025, 07:18

Фото: iStock/grafoto

Глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкальский край для оценки текущей ситуации с природными пожарами. По информации пресс-службы МЧС, министры намерены провести облет наиболее пострадавших районов и проконтролировать работы по тушению огня. Об этом информирует ТАСС.
В регионе с 7 апреля введён режим «чрезвычайная ситуация» из-за сложной обстановки с лесными пожарами. Высокие температуры, а также сухая и ветреная погода значительно усложняют борьбу с огнем. На данный момент в Забайкальском крае зарегистрировано 52 лесных пожара, охватывающих площадь 156 тыс. гектаров, а также 9 ландшафтных пожаров на площади 810 гектаров. Вблизи населённых пунктов действуют пять лесных пожаров на общей площади более 7 тыс. гектаров.

Для борьбы с огнем в регионе собрана группировка численностью почти 1,4 тыс. человек, а также задействовано 138 единиц техники. После оценки ситуации министры планируют провести координационное совещание для выработки дальнейших шагов по ликвидации последствий природных бедствий.

Ситуация остаётся под контролем, власти принимают все необходимые меры для защиты населения и предотвращения распространения огня.

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#режим
#пожар
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Фермер вышел в поле проверить овец и нашел останки раздетого мужчины
Daily Mail: В Британии фермер нашел в поле замерзшего насмерть мужчину без одежды
21 апреля 2025, 06:27

Фото: iStock/Dejan_Dundjerski

Фермер в британском городе Лландриндод-Уэллс обнаружил в поле останки путешественника Аарона Люка Дэвиса, сообщает Daily Mail.
Находка была сделана в январе 2023 года в морозную ночь, когда Мэтью Пауэлл проверял овец. Он заметил раздетого мужчину, который не дышал, а в 700 метрах лежали его одежда и ботинки.

Полиция идентифицировала погибшего как Аарона Люка Дэвиса, известного как «Уэльский Беар Гриллс». В его крови обнаружили наркотики. Расследование показало, что он страдал аутизмом и шизофренией, предпочитая в последние месяцы скитаться и употреблять запрещенные вещества.

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Полиция заключила, что он разделся под воздействием наркотиков, потерял сознание и умер от переохлаждения.

Друг Дэвиса в последний раз видел его в пять утра, когда тот ушел из дома. Следствие исключило нападение на погибшего, несмотря на странные детали, такие как аккуратно вложенные носки в ботинках, что было нехарактерно для Дэвиса. Также отмечается, что кто-то пользовался банковской картой умершего через несколько дней после его смерти. Близкие Дэвиса находят эти обстоятельства подозрительными.

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США вновь ударили по Йемену: погибло не менее 12 человек, десятки пострадали
Минздрав Йемена: жертвами авиаударов США по Сане стали 12 человек, еще 30 ранены
21 апреля 2025, 01:26

Фото: iStock/Motortion

При авиаударах ВВС США по столице Йемена Сане, контролируемой мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы), погибло не менее 12 человек, еще 30 получили ранения. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в администрации хуситов, передает телеканал Al Masirah.
По предварительным данным, удар был нанесен по рынку в районе Фарва.

«По предварительным данным, число погибших в результате атаки США на рынок в районе Фарва возросло до 12, еще 30 человек получили ранения», — цитирует подконтрольный мятежникам Al Masirah заявление министерства.
18 апреля сообщалось, что военные США уничтожили нефтяной порт Рас-Иса в Йемене, контролируемый военно-политическим движением «Ансар Алла». Удар по портовому городу был направлен на уничтожение источников топлива для поддерживаемого Ираном мятежного движения хуситов.

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В премиальном яхт-клубе Москвы загорелась плавучая баня
20 апреля 2025, 16:22

Фото: iStock/ Nikolay Tsuguliev

В премиальном яхт-клубе Москвы загорелась плавучая баня, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что огонь охватил парную в Royal Yach Club еще на берегу. Пламя распространилось сразу по всему зданию, площадь которого составляет около 40 квадратных метров. Стоимость бани оценивается в 14,5 миллиона рублей.

Посетители клуба вовремя эвакуировались, никто из них не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.

Обстоятельство произошедшего еще уточняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел в реку Яузу в центре Москвы, попутно протаранив ограждение Рубцовской набережной. В опубликованной видеозаписи водитель едет на огромной скорости и не пытается затормозить. Вследствие этого машина упала в реку. Однако причина произошедшего не уточняется.

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