Полчища крыс захватили второй по числу населения город Великобритании

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Британский город Бирмингем, население которого превышает миллион человек, оказывается в критической ситуации из-за забастовки местных коммунальных служб, которые прекратили вывоз отходов. Как сообщает Dailymail, накопившиеся объемы мусора привели к массовому распространению крыс, которые стали настоящей угрозой для жителей города.
Согласно сообщениям местных жителей, крысы активно бегают по магазинам и улицам, создавая серьезные проблемы с общественным здоровьем. Власти города выражают опасения по поводу возможной эпидемии, вызванной увеличением численности грызунов.
В ответ на сложившуюся ситуацию городское правительство приняло решение о привлечении военнослужащих для оказания помощи в борьбе с крысиным нашествием.
Местные власти призывают жителей соблюдать осторожность.
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В ответ на сложившуюся ситуацию городское правительство приняло решение о привлечении военнослужащих для оказания помощи в борьбе с крысиным нашествием.
«В связи с сохраняющимся риском для здоровья населения в распоряжение городского совета Бирмингема было направлено небольшое количество военнослужащих, имеющих опыт оперативного планирования, для оказания дальнейшей поддержки в этой области», — говорится в официальном заявлении.
Местные власти призывают жителей соблюдать осторожность.
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Дарья Осипова