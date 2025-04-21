Главы МЧС и Минприроды РФ прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами

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Глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкальский край для оценки текущей ситуации с природными пожарами. По информации пресс-службы МЧС, министры намерены провести облет наиболее пострадавших районов и проконтролировать работы по тушению огня. Об этом информирует ТАСС.
В регионе с 7 апреля введён режим «чрезвычайная ситуация» из-за сложной обстановки с лесными пожарами. Высокие температуры, а также сухая и ветреная погода значительно усложняют борьбу с огнем. На данный момент в Забайкальском крае зарегистрировано 52 лесных пожара, охватывающих площадь 156 тыс. гектаров, а также 9 ландшафтных пожаров на площади 810 гектаров. Вблизи населённых пунктов действуют пять лесных пожаров на общей площади более 7 тыс. гектаров.
Для борьбы с огнем в регионе собрана группировка численностью почти 1,4 тыс. человек, а также задействовано 138 единиц техники. После оценки ситуации министры планируют провести координационное совещание для выработки дальнейших шагов по ликвидации последствий природных бедствий.
Ситуация остаётся под контролем, власти принимают все необходимые меры для защиты населения и предотвращения распространения огня.
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Для борьбы с огнем в регионе собрана группировка численностью почти 1,4 тыс. человек, а также задействовано 138 единиц техники. После оценки ситуации министры планируют провести координационное совещание для выработки дальнейших шагов по ликвидации последствий природных бедствий.
Ситуация остаётся под контролем, власти принимают все необходимые меры для защиты населения и предотвращения распространения огня.
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Дарья Осипова