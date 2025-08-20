Полыхающий автомобиль на Кутузовском проспекте Москвы попал на видео
Легковой автомобиль загорелся на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По словам очевидцев, машина загорелась рядом с пиццерией; по кадрам видно, что автомобиль выгорел полностью. К месту прибыли сотрудники МЧС, которые приступили к тушению. Сообщений о пострадавших пока нет. На записях также заметно, что огонь перекинулся на припаркованный рядом Porsche.
Ранее в Выборге подожгли иномарку сотрудника морга. Уличная камера зафиксировала, как двое подходят к припаркованному автомобилю, обливают его горючим и поджигают — через несколько секунд загорелся капот, после чего злоумышленники скрылись. Сгоревший автомобиль принадлежал 34‑летнему работнику выборгского морга.
Правоохранители разыскивают поджигателей; по факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.
