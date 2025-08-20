В российской колонии закончился конфликт между ворами и членом Братской ОПГ

20 августа 2025, 18:03

В ИК-2 завершился конфликт между членом Братской ОПГ Моляковым и местными ворами

Фото: istockphoto/konstantin71

Сотрудники УФСИН и администрация колонии в Курганской области урегулировали конфликт между одним из заключённых — сибирским криминальным авторитетом Вадимом Моляковым (известным как Моляк), связным с братской ОПГ, — и местными ворами, пишет URA.RU со ссылкой на источник.