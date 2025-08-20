В российской колонии закончился конфликт между ворами и членом Братской ОПГ
Сотрудники УФСИН и администрация колонии в Курганской области урегулировали конфликт между одним из заключённых — сибирским криминальным авторитетом Вадимом Моляковым (известным как Моляк), связным с братской ОПГ, — и местными ворами, пишет URA.RU со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, поводом стало пренебрежительное отношение Молякова к лицам криминальной направленности: вернувшись из иркутского СИЗО после вынесения второго приговора, он отрицательно отзывался о воровской идеологии и дискредитировал криминальную субкультуру. Сокамерники предупредили его о возможной расправе, но Моляков лишь усилил конфликт.
В апреле 2023 года о ситуации сообщили в отдел оперуполномоченных колонии. Сотрудники УФСИН решили перевести его в другую исправительную колонию, но Моляков отказался писать заявление о переводе и просил одиночную камеру. В итоге его перевели в учреждение в Красноярском крае «во избежание расправы», что вызвало у него недовольство.
Он требовал объяснений, но получил отказ; затем обратился в прокуратуру и в суд, однако оба инстанта подтвердили законность действий колонии, говорится в материале.
По данным источника, Моляков создал ОПГ в конце 1990-х годов; «Братские» со временем стали одной из крупнейших группировок в Сибири и были известны жесткими расправами с теми, кто мешал их деятельности и крышеванию бизнеса.
