Около тысячи посетителей эвакуировали из ТЦ «Рио» на юго-западе Москвы
В Москве на юго-западе города из торгового центра «Рио» эвакуировали около тысячи человек из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщили в оперативных службах, инцидент произошел по адресу: Большая Черемушкинская улица, дом 1. В здании на площади два квадратных метра тлел утеплитель. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.
29 мая в Барнауле загорелось производственное здание — огонь охватил 700 квадратных метров. В региональном управлении МЧС уточнили, что из опасной зоны вывели 12 сотрудников предприятия, никто не пострадал.
Причины возгорания на тот момент не установили. На месте работали специалисты.
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