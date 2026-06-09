Крупный ТЦ эвакуировали в Москве
В Москве в районе Солнцево эвакуируют посетителей и персонал торгового центра «Небо» (в ряде источников — «Нео»). Как сообщают очевидцы, улица Авиаторов перекрыта в обе стороны, на месте дежурят несколько машин скорой помощи и наряды полиции.
По данным читателя MSK1.RU, рядом с ТЦ скопилось значительное количество эвакуированных людей, а на прилегающих участках дорог образовалась многокилометровая пробка. Причины экстренной эвакуации официально не называются.
Ранее из торгового центра «Рио» на юго-западе Москвы также эвакуировали около тысячи человек. Как уточнили в оперативных службах, в здании на Большой Черёмушкинской улице произошло тление утеплителя на площади два квадратных метра. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.
Помимо этого, в Барнауле из-за пожара эвакуировали сотрудников предприятия. Подробности в нашем материале.
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