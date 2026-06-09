Крупный ТЦ эвакуировали в Москве

09 июня 2026, 21:35

В московском районе Солнцево эвакуировали крупный ТЦ

Фото: istockphoto/surachetsh

В Москве в районе Солнцево эвакуируют посетителей и персонал торгового центра «Небо» (в ряде источников — «Нео»). Как сообщают очевидцы, улица Авиаторов перекрыта в обе стороны, на месте дежурят несколько машин скорой помощи и наряды полиции.