Свыше 70 человек эвакуировали из-за пожара в детском лагере в Забайкалье
В Забайкалье произошел пожар на территории детского оздоровительного лагеря «Чемпион», расположенного на озере Арахлей. Детей и взрослых оперативно эвакуировали, сообщили в субботу в пресс-службе краевого главка МЧС.
До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно вышли 71 человек: 63 ребенка и восемь взрослых. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет.
Когда пожарные прибыли на место, из здания валил густой черный дым. Возгорание удалось быстро локализовать на площади 200 квадратных метров, а спустя 15 минут открытое горение полностью ликвидировали.
В настоящее время проводится проливка конструкций. В тушении участвовали 11 единиц техники и 34 человека, в том числе от МЧС России — четыре единицы техники и 14 спасателей. Причины пожара устанавливаются.
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