Свыше 70 человек эвакуировали из-за пожара в детском лагере в Забайкалье

13 июня 2026, 11:21

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Забайкалье произошел пожар на территории детского оздоровительного лагеря «Чемпион», расположенного на озере Арахлей. Детей и взрослых оперативно эвакуировали, сообщили в субботу в пресс-службе краевого главка МЧС.