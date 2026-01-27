Дочь умерла на плече мамы на борту самолета
Mirror: женщина уснула на плече мамы и не проснулась на борту самолета в США
44-летняя Рэйчел Грин скончалась во время семичасового перелёта из США в Великобританию. Об этом сообщает The Mirror.
Женщина уснула, прислонившись к плечу матери, и долгое время не подавала признаков пробуждения. Забеспокоились, когда ни мать, ни бортпроводники не смогли привести её в сознание.
Следствие установило, что в крови Грин обнаружили несколько рецептурных препаратов. Также у неё выявили ранее не диагностированное заболевание сердца — в сочетании с лекарствами оно могло стать причиной смерти.
Ранее сообщалось, что мигрант пойдёт под суд за избиение и изнасилование девушки в московском парке.
Читайте также: