Дочь умерла на плече мамы на борту самолета

Mirror: женщина уснула на плече мамы и не проснулась на борту самолета в США
Фото: istockphoto/Bogdan Khmelnytskyi

44-летняя Рэйчел Грин скончалась во время семичасового перелёта из США в Великобританию. Об этом сообщает The Mirror.



Женщина уснула, прислонившись к плечу матери, и долгое время не подавала признаков пробуждения. Забеспокоились, когда ни мать, ни бортпроводники не смогли привести её в сознание.

Следствие установило, что в крови Грин обнаружили несколько рецептурных препаратов. Также у неё выявили ранее не диагностированное заболевание сердца — в сочетании с лекарствами оно могло стать причиной смерти.

