Водолазы нашли труп унесенного волнами в море туриста на европейском курорте

27 января 2026, 22:03

Водолазы нашли труп унесенного волнами в море туриста из США на Канарах

Фото: istockphoto/satamedia

Водолазы обнаружили тело американского туриста, который ранее пропал у берегов Канарских островов в Испании. Об этом сообщает портал Guide To Canary Islands.