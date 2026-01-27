Водолазы нашли труп унесенного волнами в море туриста на европейском курорте
Водолазы обнаружили тело американского туриста, который ранее пропал у берегов Канарских островов в Испании. Об этом сообщает портал Guide To Canary Islands.
Инцидент произошёл в воскресенье, 25 января, на острове Лансароте. Молодой человек вместе с тремя друзьями-студентами в возрасте от 19 до 21 года отправился купаться, однако компанию унесло в море сильными волнами. Американец исчез в воде, тогда как остальных троих удалось спасти.
К поискам привлекли службы экстренного реагирования: пожарных Консорциума по чрезвычайным ситуациям Лансароте, вертолёт экстренной помощи, две группы водолазов, судно Морской спасательной службы, а также дрон с тепловизором.
Отмечается, что в день происшествия на острове действовало штормовое предупреждение. Прогнозировались волны свыше пяти метров, и купаться официально запрещалось.
