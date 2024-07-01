Политик в Германии укусил участника протеста

Глава Дагестана Сергей Меликов подверг критике блогера Гаджимурада Атаева, начавшего травлю врача из-за просьбы в отношении пациентки снять никаб. Руководитель региона предупредил общественника о последствиях. Спустя время к Атаеву пришли силовики. Детали скандала с участием осужденного в связях с «Исламским государством»* гражданина читайте в материале «Радио 1».