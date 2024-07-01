Политик в Германии укусил участника протеста

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Политик из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Хрди вступил в драку с протестующим, передает Bild.
Инцидент произошел в городе Эссен, где в минувшие выходные проходил съезд партии, ставший местом масштабных демонстраций. По словам немецкого политика, один из протестующих напал на него и несколько раз ударил. Упав на землю, Хрди схватил протестующего за ногу и укусил его.
«Кто-то ударил меня ногой сзади по икре, я упал, а затем на меня навалились три или четыре человека. Мужчина, чью ногу я тогда укусил в целях самообороны, ранее ударил меня ногой по лицу», – рассказал политик, комментируя произошедшее.
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Александр Климов