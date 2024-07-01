Американские демократы прибегли к отчаянным мерам после провала Байдена

Фото: сайт Белого дома
Члены Демократической партии, планирующие баллотироваться на выборах в ноябре, начали дистанцироваться от президента США Джо Байдена, передает портал Axios.
Согласно статье, некоторые члены Конгресса и кандидаты в «колеблющихся» избирательных округах пожелали «отделить» свои предвыборные кампании от образа Байдена.
Другой высокопоставленный представитель Демократической партии заявил, что его коллеги «в истерике» из-за того, что Байден повлияет на их шансы получить место в конгрессе.
Напомним, что дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.
Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.
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«Я больше не хочу его здесь видеть», – рассказал один из представителей демократов-конгрессменов из «колеблющегося» округа.
Другой высокопоставленный представитель Демократической партии заявил, что его коллеги «в истерике» из-за того, что Байден повлияет на их шансы получить место в конгрессе.
Напомним, что дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.
Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.
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Александр Климов