Россиянина забили насмерть на глазах детей после отказа оплатить проезд по турбазе

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В Иркутской области мужчину забили до смерти за отказ платить за проезд на туристической базе, передает Redovka.
Жена брата погибшего Ирина рассказала изданию, что две семьи поехали на Братское водохранилище. Одна из женщин была беременна, у нее был ребенок, поэтому водитель решил поехать по другому, более удобному маршруту и вернуться через территорию базы отдыха.
Однако на контрольно-пропускном пункте его остановила охранница, потребовавшая оплатить проезд. Из-за провокации мужчина попытался проехать на своем автомобиле, протаранив шлагбаум. За ним последовали владелец базы, охранник и их сообщник. Догнав, водителя избили на глазах у его детей. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи.
В ходе расследования был задержан только один человек. Позднее турбаза потребовала от семьи погибшего выплатить компенсацию за материальный ущерб от сломанного шлагбаума.
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Однако на контрольно-пропускном пункте его остановила охранница, потребовавшая оплатить проезд. Из-за провокации мужчина попытался проехать на своем автомобиле, протаранив шлагбаум. За ним последовали владелец базы, охранник и их сообщник. Догнав, водителя избили на глазах у его детей. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи.
В ходе расследования был задержан только один человек. Позднее турбаза потребовала от семьи погибшего выплатить компенсацию за материальный ущерб от сломанного шлагбаума.
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Александр Климов