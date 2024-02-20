Политика Гозмана* заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ

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Гагаринский суд Москвы заочно арестовал политика Леонида Гозмана* по делу о распространении фейков о ВС РФ, об этом сообщает «РИА Новости».
В России в отношении Гозмана* возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооружённых силах Российской Федерации.
Как уточнили в суде, уголовное дело на Гозмана* возбудили на основании постов в его социальных сетях, в которых он распространял заведомо ложную информацию о российской армии.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Как уточнили в суде, уголовное дело на Гозмана* возбудили на основании постов в его социальных сетях, в которых он распространял заведомо ложную информацию о российской армии.
«Избрать в отношении Гозмана Леонида Яковлевича* меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации», — цитирует агентство оглашённый судьёй приговор.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Евгения Парфентьева