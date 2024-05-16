Премьер Словакии Фицо предсказал покушение на себя

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В предыдущем месяце премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично выразил опасения относительно возможного покушения на одного из членов правительства, включая себя. Эти беспокойства он высказал на своей странице в Facebook*.
«Я ожидаю момента, когда недовольство, так интенсивно распространенное на улицах и в оппозиционных СМИ, превратится в атаку на одного из ведущих политиков страны», — говорил Фицо.Он также высказал мнение о том, что «прогрессивные» СМИ поощряют своих сторонников к грубости и агрессии.
Вечером 15 мая, после выездного заседания правительства в Гандлове, Фицо был ранен из огнестрельного оружия. Свидетели утверждают, что после мероприятия политик подошел к группе местных жителей, и внезапно раздался выстрел, после чего Фицо был доставлен в больницу в Братиславе с ранениями груди и живота.
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Артем Кузьмин