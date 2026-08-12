Склад горит на 1700 кв. м в российском городе
В хуторе Ленина Краснодарского края загорелся склад. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, в здании хранились пластиковые панели. Площадь пожара достигла 1,7 тысячи квадратных метров. Спасатели опасаются, что огонь может распространиться на большую территорию.
В настоящий момент на месте работают 45 специалистов и 17 единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее сообщалось, что в промышленной зоне Кежемского муниципального округа Красноярского края загорелся ангар с пиломатериалами. Площадь пожара сставила 1,8 тысячи квадратных метров.
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