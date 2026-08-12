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Склад горит на 1700 кв. м в российском городе

Под Краснодаром загорелся склад пластиковых панелей на площади 1700 квадратов
Фото: iStock/Distortion Media

В хуторе Ленина Краснодарского края загорелся склад. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в своем канале в мессенджере Max.



По данным ведомства, в здании хранились пластиковые панели. Площадь пожара достигла 1,7 тысячи квадратных метров. Спасатели опасаются, что огонь может распространиться на большую территорию.

В настоящий момент на месте работают 45 специалистов и 17 единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в промышленной зоне Кежемского муниципального округа Красноярского края загорелся ангар с пиломатериалами. Площадь пожара сставила 1,8 тысячи квадратных метров.

Лидия Пономарева

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