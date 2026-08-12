Экскаватор раздавил робота-доставщика в Москве
Экскаватор наехал на робота-доставщика в Раменках
Робот-доставщик попал под колеса экскаватора в Москве. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва».
По его данным, инцидент произошел в районе Раменки. По словам очевидцев, большая машина сдавала назад, водитель не заметил маленького ровера, а тот не смог сориентироваться и даже не пытался притормозить.
«Ближайшие дни ему, очевидно, предстоит побыть на «больничном», — говорится в материале.У робота соскочили покрышки с трех колес и отошла одна из внешних боковых панелей. Информация о том, во сколько обойдется ремонт автономного доставщика, не приводится.
Ранее в Сети появилось видео, на котором двое москвичей «изнасиловали» ровера.