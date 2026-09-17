Полицейские лишились работы после ареста женщины за жалобы на питьевую воду
В городе Тринидад (штат Техас, США) расформировали местное полицейское управление. Такое решение приняли после проверки, выявившей многочисленные нарушения в работе ведомства, сообщает Unilad.
Поводом для проверки стал инцидент с местной жительницей Дженнифер Комбс. В июне она пожаловалась в соцсетях на проблемы с питьевой водой, заявив, что бактериальное загрязнение якобы привело к её госпитализации. После этого женщину задержали по подозрению в распространении ложной информации.
При этом незадолго до этого городские власти сами рекомендовали жителям кипятить воду из-за риска наличия вредных бактерий. Позже обвинения против Комбс сняли. Также прекратили дело против гражданского журналиста Уинстона Нолса, которого задержали после акции протеста у мэрии.
Комиссия Техаса по правоохранительной деятельности уведомила город, что его полиция больше не соответствует минимальным требованиям для работы. В ходе проверки выяснилось, что в ведомстве отсутствовали 18 обязательных внутренних правил, включая инструкции по применению силы, ношению погон и профессиональному поведению. Теперь за правопорядок в Тринидаде, где проживают около 800 человек, будет отвечать офис шерифа округа Хендерсон.
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