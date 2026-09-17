Полицейские лишились работы после ареста женщины за жалобы на питьевую воду

17 сентября 2026, 20:53

Unilad: Полицейские в США арестовали женщину за жалобы на воду и лишились работы

Фото: istockphoto/Ajax9

В городе Тринидад (штат Техас, США) расформировали местное полицейское управление. Такое решение приняли после проверки, выявившей многочисленные нарушения в работе ведомства, сообщает Unilad.