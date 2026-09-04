Российские полицейские стреляли в пьяного водителя

04 сентября 2026, 20:35

Ивановские полицейские стреляли в пьяного водителя для его остановки

Фото: istockphoto/z1b

В Иванове сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие для задержания нетрезвого водителя, который на высокой скорости пытался уйти от погони. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.