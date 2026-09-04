Российские полицейские стреляли в пьяного водителя
В Иванове сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие для задержания нетрезвого водителя, который на высокой скорости пытался уйти от погони. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Инцидент произошел в ночь на 2 сентября. Полицейские обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2112 и потребовали остановиться, однако водитель резко сменил траекторию и попытался скрыться за пределами города.
Как рассказал представитель ведомства Дмитрий Лещуков, во время преследования скорость нарушителя превышала 170 километров в час. На неоднократные требования остановиться и предупреждения о возможном применении оружия водитель не реагировал. Лишь после предупредительного выстрела он прекратил движение, но при задержании оказал активное сопротивление, и полицейским пришлось использовать наручники.
В ходе разбирательства выяснилось, что 30-летнему мужчине менее месяца назад уже назначали штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения. При этом водительского удостоверения он никогда не получал.
Освидетельствование показало, что уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму в четыре раза. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение»).
Читайте также: