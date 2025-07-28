В Москве эвакуирован торговый центр «Место встречи Звездный»
В Москве на проспекте Вернадского проведена эвакуация торгового центра «Место встречи — Звездный» после получения информации о подозрительном предмете. По данным SHOT, внутри здания обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство СВУ.
На месте работают саперы, территория вокруг оцеплена. Сообщается, что около 150 человек были эвакуированы из торгового центра. Кроме того, на одном из банкоматов нашли подозрительный предмет с проводами.
Напомним, сбои в расписании «Аэрофлота» могут продлиться несколько недель. Также существует риск кибератак на «Победу» и «Россию».
Читайте также: