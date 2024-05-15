Полицейские нашли мать, бросившую трехлетнюю девочку в магазине Краснодара

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Полицейские нашли в поезде Кисловодск — Санкт-Петербург женщину, которая бросила трехлетнюю дочь в магазине Краснодара. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что матерью-кукушкой оказалась безработная 36-летняя приезжая из Сургута. Как только она избавилась от трехлетней малышки, то сразу же уехала на автобусе из Краснодара до Кропоткина, после чего села на поезд.
В настоящее время женщина в сопровождении сотрудников правоохранительных органов возвращается в Краснодар для выяснения обстоятельств произошедшего. По информации источника, будет проведена психиатрическая экспертиза.
Уточняется, что жизни и здоровью девочки ничто не угрожает. Она находится в медицинском учреждении.
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В настоящее время женщина в сопровождении сотрудников правоохранительных органов возвращается в Краснодар для выяснения обстоятельств произошедшего. По информации источника, будет проведена психиатрическая экспертиза.
Уточняется, что жизни и здоровью девочки ничто не угрожает. Она находится в медицинском учреждении.
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Екатерина Коршунова