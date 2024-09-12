В Москве школьница выпала из окна пятого этажа, пытаясь сделать экстремальное фото

Фото: istockphoto/Iulianna Est
В Москве на улице Маршала Бирюзова в ночь на 10 сентября 13-летняя школьница выпала из окна пятого этажа, пытаясь сделать экстремальное фото. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что инцидент произошел около двух часов ночи. Врачи, которые прибыли на место происшествия, помочь девочке не смогли. Они констатировали смерть школьницы.
Семья рассказала, что у подростка никогда не было мыслей о суициде. Она росла в благополучной семье и не имела конфликтов в школе. В СК России было возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства», однако сейчас следователи склоняются к версии, что девочка выпала случайно.
По предварительным данным, она решила сделать оригинальное фото и высунулась из окна. К сожалению, школьница не удержалась и упала. Взрослых дома не было, а в квартире находилась только её сестра, которая спала.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье во время тренировки по карате умер 14-летний школьник. Сообщается, что Егор был полностью здоров, периодически проходил медосмотр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Семья рассказала, что у подростка никогда не было мыслей о суициде. Она росла в благополучной семье и не имела конфликтов в школе. В СК России было возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства», однако сейчас следователи склоняются к версии, что девочка выпала случайно.
По предварительным данным, она решила сделать оригинальное фото и высунулась из окна. К сожалению, школьница не удержалась и упала. Взрослых дома не было, а в квартире находилась только её сестра, которая спала.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье во время тренировки по карате умер 14-летний школьник. Сообщается, что Егор был полностью здоров, периодически проходил медосмотр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова