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Полицейские нашли в гараже американца ракету для доставки ядерной боеголовки

03 февраля 2024, 17:36
Фото: iStock/TheaDesign

Фото: iStock/TheaDesign

Полицейские города Белвью в США обнаружили ракету для доставки ядерной боеголовки в гараже американца. Информация следует из сообщения городского отделения полиции.
Отмечается, что в музей ВВС в штате Огайо поступил звонок от мужчины, который захотел пожертвовать вещь, принадлежащую его покойному соседу, который, в свою очередь, приобрёл её на распродаже.

Сотрудники музея обратились в полицию. Тогда в дом к мужчине прибыли полицейские и сапёры. Они выяснили, что в гараже у мужчины хранилась неуправляемая ракета класса «воздух-воздух» Douglas AIR-2 Genie. Она предназначается для переноса ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны.


Полиция сообщает, что ракета не имела топлива и была инертной, поэтому не представляла опасности. Её оставили американцу для проведения реставрации и последующего помещения в музей.

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#гараж
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Дипломаты стран НАТО под видом влюблённой пары пытались попасть в закрытый город в РФ
Дипломаты из стран НАТО пытались попасть в закрытый город под Архангельском
03 февраля 2024, 17:18

Фото: iStock/artolympic

Двое дипломатов из стран НАТО, выдавая себя за влюблённую пару, пытались проникнуть в город особого военного назначения в Архангельской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл в новогоднюю ночь. 31 декабря португалец Мартинес Да Силва и француженка Кассиопе Вьен ехали на такси из Архангельска в Северодвинск. При въезде в город из остановили сотрудники ДПС для проверки документов и разрешения от ФСБ, поскольку открытый въезд в город запрещён. Соответствующего документа от ведомства у людей не было.

Они объяснили, что едут в город для того, чтобы посмотреть северное сияние, а о разрешении якобы не знали.

Изданию стало известно, что гражданка Франции имеет образование в области экономики, политики и общества. Оно специализируется в Центральной и Восточной Европе. Также девушка обучалась в Москве и хорошо владеет русским. Помимо этого, знает ещё пять языков и владеет карате.

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В деле Блиновской появился новый фигурант
Mash: Блиновская использовала систему «Клиент-Банк» для неуплаты налогов
03 февраля 2024, 15:59

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Новый фигурант появился в уголовном деле блогера Елены Блиновской. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Версия следствия гласит, что в 2019 году некий человек предоставил женщине доступ к электронным ключам в системе «Клиент-Банк» для совершения транзакций без последующей уплаты налогов.

В настоящее время неизвестно, скольким бухгалтерам были доступны ключи и какие суммы были в обороте компании. По данному основанию фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что Елену Блиновскую отправили в СИЗО за нарушение домашнего ареста. Позднее ей запретили видеться с мужем. Адвокат блогера просила допустить встречи с родственниками в СИЗО, однако это ходатайство не было удовлетворено.

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Пожарные сбили открытое пламя на заводе нефтепродуктов в Волгограде
03 февраля 2024, 07:54

Фото: istockphoto/Distortion Media

Ранним утром 3 февраля на территории крупного нефтеперерабатывающего завода «Лукойл» в Волгограде загорелись нефтепродукты на территории 300 квадратных метров. Открытое было ликвидировано в 7:21 по московскому времени.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сотрудники экстренных служб получили сообщение возгорании на предприятии в 4:42 МСК. На место были направлены расчеты волгоградской пожарно-спасательной команды и специальная техника. через 2 часа 400 минут пожар удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет. Причины возникновения пожара в настоящее время устанавливаются. По информации некоторых источников, нефтепродукты загорелись после падения беспилотника на территорию завода.

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#происшествия
#сотрудники
#беспилотник
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Задержан напавший на пост скорой помощи в Подмосковье
В Домодедово задержан 56-летний подозреваемый в нападении на пост скорой помощи
03 февраля 2024, 03:58

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В аэропорту Домодедово в Московской области был задержан 56-летний мужчина, подозреваемый в нападении на пост скорой помощи и убийстве водителя в районе Востряково, пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителя управления Следственного комитета России (СКР) по Подмосковью Ольгу Врадий.

По информации следствия, в пятницу, 2 февраля, между подозреваемым, находившимся в состоянии опьянения, и водителем территориального центра медицины катастроф Московской области, находившимся на дежурстве, произошел конфликт из-за личных разногласий. В ходе ссоры подозреваемый произвел выстрел из сигнального пистолета в потерпевшего, который, вследствие полученных травм, скончался.

Мужчина был задержан оперативными сотрудниками в ходе оперативно-розыскных мероприятий и доставлен в следственные органы. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на пост скорой помощи в подмосковном Востряково: он открыл стрельбу и скрылся. В результате пострадал водитель, который позднее скончался.

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#минобороны
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Суд арестовал создателя «Дореволюционного советчика» за дискредитацию ВС РФ
02 февраля 2024, 22:41

Фото: iStock/gorodenkoff

Головинский суд Москвы арестовал создателя паблика в социальной сети «ВКонтакте» «Дореволюционный советчик», об этом сообщает «РИА Новости».
«Суд арестовал Малахова В. И. до 17 марта 2024 года», — цитирует суд агентство.

Также известно, что Вячеславу Малахову, который является автором сообщества «Дореволюционного советчик» вменяется уголовная статья о публичной дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. Малахову грозит до пяти лет заключения.

Ранее глава Следственного комитета РФ поручил возбудить дело о дискредитации российской армии в отношении педиатра из столичной поликлиник, которая высмеяла гибель отца ребёнка, который служил на спецоперации.

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#суд
#москва
#вконтакте
#вс рф
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Мальчик получил травмы в игровой комнате ТЦ в Мытищах
02 февраля 2024, 21:00

Фото: Istockphoto / gorodenkoff

Ребёнок получил травмы в игровой комнате в торговом центре в Мытищах, скатившись с горки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
По предварительным данным, трёхлетний мальчик, находясь в игровой комнате в торговом центре городского округа Мытищи, решил скатиться с четырёхметровой горки. из-за того, что сетка на ней не была закреплена, ребёнок упал и получил повреждения.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

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#мытищи
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#ск рф
#следственный комитет
#московская область
#подмосковье
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Учительницу из Ленобласти, совратившую ученика, отправили под домашний арест
02 февраля 2024, 20:39

Фото: iStock/filrom

В Ленинградской области учительницу начальных классов, обвиняемую в совращении ученика, отправили под домашний арест, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
Напомним, ранее стало известно, что 25-летняя учительница оставляла 11-летнего четвероклассника после уроков, гладила его по интимным местам через одежду, целовала его в губы и давала потрогать грудь. Всё это продолжалось на протяжении нескольких месяцев. В полицию обратилась мать пострадавшего мальчика, когда нашла в телефоне сына переписку с педагогом, в которой они обменивались эротическими фотографиями.

«Суд отправил под домашний арест учительницу из Ленобласти, которая совратила четвероклассника», — рассказал источник издания.

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#ленинградская область
#педофилия
#арест
#учитель
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Адвоката Навального* Федулова объявили в розыск
02 февраля 2024, 19:10

Фото: iStock/Yingko

Адвоката, защищавшего интересы оппозиционного политика Алексея Навального* Александра Федулова объявили в розыск, соответствующая информация опубликована в базе МВД.
Как отмечено на сайте Министерства внутренних дел, Федулова разыскивают по уголовной статье.

Напомним, в октябре 2023 года были арестованы три адвоката Алексея Навального*. Всех их обвинили по статье об участии в деятельности экстремистского сообщества. Именно тогда Александр Федулов покинул территорию РФ.

Сегодня в базу розыска МВД внесли ещё одного адвоката Навального* — Ольгу Михайлову. 16 она сообщала в социальной сети, что вместе с дочерью проживает за границей.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#мвд
#розыск
#адвокат
#экстремизм
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Сына «маршруточного короля» Москвы и Подмосковья подозревают в изнасиловании
Сына организатора перевозок в Москве и Подмосковье обвинили в изнасиловании
02 февраля 2024, 18:34

Фото: iStock/iweta0077

Студентка «Синергии» обвинила сына «маршруточного короля» Москвы и Подмосковья в изнасиловании. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, студентка первого курса написала заявление на 21-летнего сына миллионера с азербайджанскими корнями, занимающегося маршрутками, перевозками и торговлей в Москве и Подмосковье, за изнасилование. По ее словам, они с подругой сели в его внедорожник. Когда вторая девушка ушла домой, молодой человек обездвижил свою жертву, придушил и изнасиловал прямо в машине. После этого, он довез ее до метро.

Девушка осмелилась рассказать родителям о случившемся только спустя неделю. Тогда же она написала заявление в полицию. Однако семья девушки опасается, что дело могут не открыть из-за статуса отца предполагаемого насильника.

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