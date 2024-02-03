Полицейские нашли в гараже американца ракету для доставки ядерной боеголовки

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Полицейские города Белвью в США обнаружили ракету для доставки ядерной боеголовки в гараже американца. Информация следует из сообщения городского отделения полиции.
Отмечается, что в музей ВВС в штате Огайо поступил звонок от мужчины, который захотел пожертвовать вещь, принадлежащую его покойному соседу, который, в свою очередь, приобрёл её на распродаже.
Сотрудники музея обратились в полицию. Тогда в дом к мужчине прибыли полицейские и сапёры. Они выяснили, что в гараже у мужчины хранилась неуправляемая ракета класса «воздух-воздух» Douglas AIR-2 Genie. Она предназначается для переноса ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны.
Полиция сообщает, что ракета не имела топлива и была инертной, поэтому не представляла опасности. Её оставили американцу для проведения реставрации и последующего помещения в музей.
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Сотрудники музея обратились в полицию. Тогда в дом к мужчине прибыли полицейские и сапёры. Они выяснили, что в гараже у мужчины хранилась неуправляемая ракета класса «воздух-воздух» Douglas AIR-2 Genie. Она предназначается для переноса ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны.
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Анастасия Чинкова