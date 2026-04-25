25 апреля 2026, 22:25

Полицейские не дали бульдозеру убрать упавший БПЛА в румынском Галаце

В румынском городе Галац после падения беспилотника местная коммунальная служба направила на место бульдозер-экскаватор для извлечения обломков, однако технику остановила полиция. Об этом сообщает телеканал Digi 24.





В субботу минобороны Румынии проинформировало, что ночью два британских истребителя Eurofighter Typhoon, несущих усиленную боевую службу воздушной полиции, вылетели с авиабазы в Фетештах из-за зафиксированных радарами беспилотников вблизи румынского воздушного пространства. Позднее жители Галаца сообщили о падении объекта. Осколки повредили хозяйственную постройку и электрический столб. Данных о пострадавших не поступало.



Как отмечается в сюжете, сотрудника уборочной компании отправили поднять упавший дрон с помощью бульдозера-экскаватора. Водитель техники пояснил: «Я пришел забрать дрон… Меня направили из компании Ecosal к дому Гэина, где нашли беспилотник. Посмотрим, что можно сделать».





«Мужчина с большим энтузиазмом и решимостью отправился к месту… Однако его остановили полицейские, перекрывшие улицу», — говорится в сообщении.



