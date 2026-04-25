В ЛНР при ударе БПЛА ВСУ погибли три человека

Три человека погибли при ударе БПЛА ВСУ в селе Солонцы в ЛНР

В результате ночной атаки украинских беспилотников на село Солонцы в ЛНР погибли три человека, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в «Макс».





По его словам, полностью разрушило четыре дома. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, в настоящее время продолжается разбор завалов. Ударам противника также подверглись Лисичанск и Луганск. В областном центре повредило автобусный парк, в нескольких районах города нарушилось электроснабжение. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, уточнил Пасечник.



Днём украинские дроны атаковали легковой автомобиль в Рубежном — пострадали пожилые мужчина и женщина. Кроме того, повторный удар БПЛА пришёлся по дорожной технике, ранен работник дорожной службы, добавил глава региона.



На местах происшествий работают следователи.



