В Хабаровске девочка-подросток сняла на видео убийство котенка

В Хабаровске разразился общественный резонанс после появления в интернете шокирующего видео, на котором девочка-подросток безжалостно убивает котенка. Запись, вызвавшая волну возмущения и негодования, была опубликована в Telegram-канале, который, как сообщается, принадлежал юной «садистке». Об этом пишет РИА Новости.