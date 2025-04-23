В Хабаровске девочка-подросток сняла на видео убийство котенка

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В Хабаровске разразился общественный резонанс после появления в интернете шокирующего видео, на котором девочка-подросток безжалостно убивает котенка. Запись, вызвавшая волну возмущения и негодования, была опубликована в Telegram-канале, который, как сообщается, принадлежал юной «садистке». Об этом пишет РИА Новости.
Пользователи соцсетей выразили свои опасения и гнев по поводу увиденного, а также начали обсуждать возможные причины такого поведения. Некоторые предположили, что аккаунт мог быть взломан, а видео было снято несколько лет назад. В ответ на общественное недовольство полиция Хабаровска инициировала проверку и начала устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что в российском городе школьника толпой избили в подъезде дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«На основании выявленной в сети интернет видеозаписи о жестоком обращении с животными со стороны неизвестного подростка инициировано проведение проверки. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и автора видео», — сообщила городская полиция.
Ранее стало известно, что в российском городе школьника толпой избили в подъезде дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова