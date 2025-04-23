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Дочь премьера Франции рассказала о пережитом насилии в католической школе

Старшая дочь Байру рассказала, что подвергалась избиениям в католической школе
Фото: iStock/tupungato

Фото: iStock/tupungato

Старшая дочь премьер-министра Франции Франсуа Байру, Элен Перлан, в интервью изданию Paris Match рассказала о том, что подвергалась физическому насилию в элитной католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам.
В связи с этими обвинениями ее отец будет допрошен в мае в рамках расследования о сокрытии случаев сексуального насилия в этой школе, где он ранее занимал пост председателя генерального совета департамента Атлантические Пиренеи.

Элен описала инцидент, когда один из сотрудников школы, Лартиге, жестоко избил ее. Она также отметила, что атмосфера в учебном заведении напоминала «секту», где на учеников оказывалось психологическое давление. Перлан подчеркнула, что никогда не делилась своими переживаниями с отцом.

Три взрыва прогремели в Москва-Сити. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#девочка
Названа причина взрывов в Москва-Сити
Причиной взрыва в Москва-Сити стало возгорание автомобиля на парковке ТЦ Афимолл
23 апреля 2025, 15:50

Фото: iStock/DmyTo

На территории Москва-Сити горит автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.
Ранее сообщалось, что в столичном комплексе прогремели три взрыва, после чего вспыхнул сильный пожар.

Выяснилось, что причиной возникшего пожара стало возгорание автомобиля на подземной парковке торгового центра «Афимолл». Предварительно, машина не выдержала жары.

Сообщений о пострадавших не поступало.

На месте работают экстренные службы. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время проводятся работы по ликвидации возгорания.

Оперативные службы уточнили, что возгоранию автомобиля предшествовал взрыв.

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В России могила бойца СВО воспламенилась из-за оставленного предмета
Под Саратовом могила участника СВО загорелась из-за оставленной на ней рюмки
23 апреля 2025, 15:39

Фото: iStock/dragana991

В Саратовской области произошел курьезный инцидент: могила участника специальной военной операции загорелась, и это событие вызвало широкий резонанс. Как сообщает издание «СарИнформ», источник в правоохранительных органах отметил, что возгорание не было преднамеренным.
Все началось с того, что жительница города Ртищево обнаружила следы горения на могиле своего покойного мужа, который участвовал в СВО, и немедленно сообщила об этом в полицию.

После проведения проверки выяснилось, что причиной пожара стала оставленная рядом с надгробием рюмка с водой. Она, как оказалось, сыграла роль линзы, пропуская солнечные лучи и вызывая возгорание. Эта версия была подтверждена и местной администрацией, подчеркивая, что трагедия произошла по чистой случайности.

Ранее сообщалось, что женщина «воскресла» на собственных похоронах в Майорке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Три взрыва прогремели в Москва-Сити
23 апреля 2025, 15:38

Фото: iStock/DedMityay

Три взрыва прогремели в комплексе Москва-Сити. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сейчас на территории столичного комплекса наблюдается сильный пожар. К месту происшествия направляются экстренные службы.


По данным РИА Новости, задымление произошло рядом с Национальным центром «Россия», куда уже подъехала скорая помощь.

Причины произошедшего выясняются. Очевидцы наблюдают клубы густого чёрного дыма, поднимающегося со стороны торгового центра «Афимолл», находящегося внутри комплекса.

Сообщений о пострадавших и повреждениях построек не поступало.

По данным на 15:50, сотрудники МЧС России производят тушение пожара, причиной которого стал взрыв автомобиля на подземной парковке.

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#взрыв
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Женщина «воскресла» на собственных похоронах в Майорке
23 апреля 2025, 15:20

Фото: iStock/pamelasphotopoetry

В Майорке произошел шокирующий случай, когда женщина, ранее признанная мертвой, неожиданно пришла в сознание во время подготовки к своим похоронам. Об этом сообщает издание Mirror.
По информации источника, пациентка поступила в госпиталь Хуана Марча де Буньола с серьезным состоянием. Несмотря на усилия медиков, она потеряла сознание, и врачи, к сожалению, объявили ее мертвой. После этого женщину поместили в морг, где она провела несколько часов в ожидании оформления документов родственниками.

Однако сотрудники похоронного бюро были потрясены, когда при осмотре тела обнаружили пульс. Более того, женщина начала шевелить пальцами рук, что стало настоящим шоком для всех присутствующих. Она была немедленно возвращена в госпиталь для дальнейшего обследования и лечения.

В настоящее время проводится внутреннее расследование, чтобы выяснить причины ошибочного объявления о смерти пациентки.

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#госпиталь
#смерть
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В Петербурге пьяный мигрант протаранил ограждение и сбежал с места ДТП
23 апреля 2025, 14:52

Фото: iStock/Anton Novikov

На Литейном проспекте Санкт-Петербурга произошло ДТП: уроженец Кыргызстана влетел в ограждение на автомобиле марки Peugeot и сбежал с места происшествия, мигрант находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает издание «78.ru».
Виновник ДТП мчался на машине по улице Некрасова, но не справился с управлением и протаранил ограждение на Литейном. В момент столкновения рядом находились мужчина и девочка. Осколки от разбитой машины задели их, но серьёзных травм удалось избежать.

Инспекторы ДТП оперативно нашли и задержали водителя.

Ранее космонавт, Герой Российской Федерации Александр Полещук пострадал в автоаварии в Москве.

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#девочка
#санкт-петербург
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