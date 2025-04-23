Дочь премьера Франции рассказала о пережитом насилии в католической школе

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Старшая дочь премьер-министра Франции Франсуа Байру, Элен Перлан, в интервью изданию Paris Match рассказала о том, что подвергалась физическому насилию в элитной католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам.
В связи с этими обвинениями ее отец будет допрошен в мае в рамках расследования о сокрытии случаев сексуального насилия в этой школе, где он ранее занимал пост председателя генерального совета департамента Атлантические Пиренеи.
Элен описала инцидент, когда один из сотрудников школы, Лартиге, жестоко избил ее. Она также отметила, что атмосфера в учебном заведении напоминала «секту», где на учеников оказывалось психологическое давление. Перлан подчеркнула, что никогда не делилась своими переживаниями с отцом.
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Элен описала инцидент, когда один из сотрудников школы, Лартиге, жестоко избил ее. Она также отметила, что атмосфера в учебном заведении напоминала «секту», где на учеников оказывалось психологическое давление. Перлан подчеркнула, что никогда не делилась своими переживаниями с отцом.
Три взрыва прогремели в Москва-Сити. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова