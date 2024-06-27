Полицейские обнаружили в швейном цехе в Подмосковье 36 нелегальных мигрантов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
36 нелегальных мигрантов из одной из стран Юго-Восточной Азии выявили полицейские в ходе рейда в швейном цехе в подмосковном Ногинске, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Административные протоколы были составлены в отношении 36 иностранных граждан: 18 — за нарушение режима пребывания в России и ещё 18 — за незаконную трудовую деятельность на территории России», — говорится в сообщении.Каждого нелегала оштрафовали на 5 тысяч рублей, всех их выдворят за пределы страны.
В ходе дальнейшего расследования полицейские установили организатора незаконной миграции. Им оказался 50-летний иностранец, живущий в Московской области. Против него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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