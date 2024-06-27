«Просим прощения»: Братья исполнителей теракта в Дагестане записали видео с извинениями

Фото: РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет
Ролик с извинениями сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова за теракт Дербенте и Махачкале появилось в соцсетях. На кадрах, размещенных в ряде дагестанских Телеграм-каналах, один из сыновей Омарова просит прощения у дагестанцев.
«Мы, семья Омаровых, глубоко скорбим за произошедшее. Мы всегда были против терроризма и экстремизма, просим у всех семей пострадавших прощения за подлый террористический акт, который совершил наш брат», — заявил один из братьев.На кадрах мужчины стоят, сложив руки и опустив глаза в пол.
Как рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева, видео, судя по всему, было записано в Советском районном суде Махачкалы.
До этого стало известно, что в Дагестане арестованы шесть родственников бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак