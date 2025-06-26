В Подмосковье раскрыли крупную ОПГ из полицейских
В Подмосковье раскрыли крупную ОПГ из полицейских, которые подкидывали наркотики жертвам, после чего вымогали у них деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что следователями были задержаны уже четверо человек, предварительно причастных к этой схеме. Речь идёт о начальнике отдела уголовного розыска Икшанского отдела полиции Максиме Чернявском и двух оперативниках Кирилле Титове и Егоре Гаврилине. Также задержана Елизавета Тайнович, вероятно выступавшая в роли наводчицы.
На Чернявского и его подчинённых удалось выйти благодаря показаниям 24-летнего Алексея Х. 11 декабря прошлого года он приехал на встречу с той самой Елизаветой, с которой ранее познакомился в интернете. Однако на месте его ждали Чернявский, Титов и Гаврилин. Оперативники сначала избили парня, а затем подбросили ему наркотики. После в присутствии понятых провели личный досмотр, изъяли запрещённые вещества и доставили мужчину в отдел полиции. Там в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Парень также утверждает, что полицейские вымогали у него пять миллионов рублей.
По версии следствия, Тайнович согласилась сотрудничать с «полицейской ОПГ» после того, как её саму задержали за употребление наркотиков. Чтобы избежать уголовной ответственности она знакомилась с мужчинами в интернете, приглашала их на встречу, где жертв поджидали её сообщники.
В отношении полицейских и девушки возбуждено несколько уголовных дел по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте, хранении и распространении наркотиков.
Дело расследует Солнечногорский отдел Следственного комитета. Предполагается, что жертвами ОПГ стали ещё несколько человек. Также не исключено, что в группировку входили другие сотрудники МВД.
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