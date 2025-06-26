В Москве росгвардейцы задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений в хостеле

26 июня 2025, 11:40

Росгвардейцы задержали подозреваемого в нападении с ножом в московском хостеле

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Столичные росгвардейцы задержали 37-летнего уроженца Свердловской области, подозреваемого в нанесении ножевых ранений трём гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.