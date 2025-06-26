В Москве росгвардейцы задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений в хостеле
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Столичные росгвардейцы задержали 37-летнего уроженца Свердловской области, подозреваемого в нанесении ножевых ранений трём гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что экипаж сотрудников вневедомственной охраны получил сигнал тревоги из хостела в Донском районе столицы. Администратор сообщила оперативно прибывшим по вызову росгвардейцам о конфликте между постояльцами, в результате которого один из мужчин нанёс ножевые ранения своим оппонентам.
Подозреваемого задержали. В ходе допроса он признался в содеянном. Пострадавших мужчин с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Задержанный мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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