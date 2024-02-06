Полицейские перекрыли канал поставки ядовитой незамерзайки в Московскую область

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Подмосковные полицейские пресекли деятельность цеха по несанкционированному производству незамерзающей жидкости. Задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте сильнодействующих веществ, сообщила официальный представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
«Проверяя поступившую оперативную информацию, полицейские установили, что в автосервисе в деревне Васькино городского округа Чехов продаётся незамерзайка с метанолом. Это ядовитое вещество, запрещённое для использования. Во время закупки товара информация подтвердилась. Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», – пояснила Петрова.Позже сотрудники полиции выявили цех по производству опасной незамерзающей жидкости на территории бывшего коровника в посёлке Новая Земля Тульской области. Там оперативники обнаружили и изъяли полуавтоматическую линию по розливу незамерзайки, более 60 тонн спиртосодержащей жидкости, около 5 тысяч канистр с готовой продукцией, а также пластиковую тару, крышки и этикетки. В тот момент на производстве находилось пять человек.
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