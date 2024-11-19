Полиция нашла 23 миллиона рублей в куче коровьего навоза

Фото: iStock/Clara Bastian
В Индии полиция нашла украденные миллионы в куче коровьего навоза. Об этом сообщает NDTV. Вор украл их, как отмечается, из сейфа сельхозкомпании, а после отправил зятю в деревню.
По информации издания, все произошло в деревне Бадамандаруни в штате Одиша, куда полицейские из другого региона прибыли с целью разыскать украденные из офиса сельскохозяйственной компании деньги. Сотрудник этой организации вскрыл сейф, забрал порядка двух миллионов рупий (около 23 миллионов рублей) и скрылся. Полицейские выяснили, что деньги он отправил своему зятю в деревню.
Сначала правоохранители обыскали дом, а после переключились на прилегающий участок. В итоге деньги нашлись — в куче коровьего навоза. Всю сумму конфисковали.
Читайте также:
В Дубне приезжий напал на посетителя банка и отнял у него пакет с деньгами
Учительницу будет ждать полтора года тюрьмы за совращение 18-летнего школьника
Прыснули баллончиком и порезали лицо: кто и за что напал на чемпиона России по футболу Евсеева в Астрахани, подробности
Данил Пономарев