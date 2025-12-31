Полицейские пресекли дрифтинг у «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге
Сотрудники Госавтоинспекции сорвали попытку устроить несанкционированный автодрифт у стадиона «Газпром Арена» в Санкт‑Петербурге в последний день года.
Как пишут «Аргументы недели», по данным пресс-службы ГУ МВД по городу и Ленобласти, на встречу съехалось около 50 автомобилей. На место прибыли инспекторы и прекратили «шоу», после чего к ряду участников применили меры реагирования.
Так, Subaru, которым управлял 25-летний житель Свердловской области, эвакуировали для проведения экспертизы, а водителя направили на медицинское освидетельствование. Похожие действия предприняли и в отношении шоферов нескольких автомобилей Lada, BMW, Toyota и Volvo.
Отдельно отмечается случай с 21-летним водителем BMW, который отказался проходить медосвидетельствование. В отношении него составили административный протокол, а машину отправили на спецстоянку для проверки.
Всего в ходе рейда эвакуировали восемь автомобилей, их водителей доставили в отделы полиции. В Госавтоинспекции подчеркнули, что дороги общего пользования не предназначаются для подобных маневров.
Читайте также: