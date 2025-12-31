Один человек погиб и пять пострадали в ДТП под Тюменью
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Тюменской области. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, смертельная авария произошла на 119-м километре трассы Аромашево – Вагай. Предварительно, 58-летний мужчина за рулем Mazda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai. В результате 56-летний водитель второго автомобиля скончался на месте от полученных травм.
Кроме того, пострадали виновник и трое его пассажиров, а также одна женщина из южнокорейской иномарки.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области произошло смертельное ДТП с возгоранием автомобиля, в результате которого погибли родители и ребенок.
