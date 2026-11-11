Полицейские прибыли в дом и увидели «кровавую сцену»

11 ноября 2026, 16:56

В США почтальон помог найти останки трех человек благодаря жуткой записке

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В американском городе Маунт-Холли (штат Нью-Джерси) полиция выясняет обстоятельства гибели трех человек, останки которых обнаружили в жилом доме благодаря бдительности почтальона. Об этом сообщает Courier-Post.





Почтальон Дом Клементс обратил внимание на записку, приклеенную прозрачным скотчем к входной двери дома. На листе бумаги изобразили два грустных лица с крестиками вместо глаз и надпись «9-1-1 Inside» («911 внутри»). Скотчем заклеили и почтовый ящик. Увидев послание, мужчина позвонил в полицию.



Прибывшие на место стражи порядка обнаружили в доме останки трех человек. Место происшествия они охарактеризовали как «кровавую сцену». Что именно произошло, пока не установили.



По словам соседей, в доме проживали два брата и сестра. Им было около 60 лет.





«Они были очень милыми. Никого не беспокоили», — рассказали они.