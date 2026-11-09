В Китае при пожаре в жилом комплексе погибли пять человек
В городе Тайюань (провинция Шаньси, Китай) произошёл крупный пожар в жилом комплексе. По данным агентства Xinhua в результате ЧП погибли пять человек, ещё 33 получили травмы.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, поисково-спасательная операция завершена. Всего в больницы доставили 38 человек; пятеро из них впоследствии скончались.
Причины пожара пока не установлены, ведётся расследование. На месте происшествия продолжаются работы по устранению последствий возгорания.
Ранее пламя охватило ангар во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Огонь распространился на площади около 300 квадратных метров, а к его ликвидации привлекли несколько десятков пожарных.
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