Полицейские разбились в смертельном ДТП в Калмыкии вместе с подозреваемым
В Калмыкии на федеральной трассе «Каспий» произошло смертельное ДТП с участием сотрудников полиции.
Как сообщили «Ленте.ру» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась в воскресенье, 8 февраля, на 170‑м километре магистрали. Там столкнулись автомобили Lada Granta и Lada Largus.
В результате происшествия погибли три человека, еще шестеро получили травмы. По информации ведомства, в Granta ехали трое оперативников уголовного розыска и житель Волгограда, который находился в розыске по подозрению в совершении преступления. У полицейских была служебная командировка.
Как уточнили в МВД ТАСС, среди погибших — двое сотрудников полиции и разыскиваемый мужчина. По факту аварии проводится проверка.
