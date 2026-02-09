Достижения.рф

Полицейские разбились в смертельном ДТП в Калмыкии вместе с подозреваемым

Фото: istockphoto/GummyBone

В Калмыкии на федеральной трассе «Каспий» произошло смертельное ДТП с участием сотрудников полиции.



Как сообщили «Ленте.ру» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась в воскресенье, 8 февраля, на 170‑м километре магистрали. Там столкнулись автомобили Lada Granta и Lada Largus.

В результате происшествия погибли три человека, еще шестеро получили травмы. По информации ведомства, в Granta ехали трое оперативников уголовного розыска и житель Волгограда, который находился в розыске по подозрению в совершении преступления. У полицейских была служебная командировка.

Как уточнили в МВД ТАСС, среди погибших — двое сотрудников полиции и разыскиваемый мужчина. По факту аварии проводится проверка.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0