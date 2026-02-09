В ДТП с рейсовым автобусом в Москве пострадали несколько человек
В ДТП с рейсовым автобусом на Ленинском проспекте в Москве пострадали восемь человек. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
По словам собеседника агентства, речь идет об автобусе маршрута М8. Всех пострадавших передали медикам для осмотра, характер травм уточняется.
В столичном ГУ МВД РФ журналистам подтвердили, что авария произошла в районе дома № 11. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства инцидента.
В Мосгортрансе уточнили, что причиной ДТП, по предварительным данным, стал водитель грузовика. При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу автобусу. Авария произошла около 10:28.
Читайте также: