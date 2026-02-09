В ДТП с рейсовым автобусом в Москве пострадали несколько человек

09 февраля 2026, 12:05

ТАСС: в ДТП с рейсовым автобусом в Москве пострадали 8 человек

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В ДТП с рейсовым автобусом на Ленинском проспекте в Москве пострадали восемь человек. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.