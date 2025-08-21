Полицейские разыскивают туристов, устроивших оргию на пляже в Геленджике
В Краснодарском крае полиция разыскивает любвеобильных туристов, устроивших оргию на пляже в Геленджике. Об этом пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что правоохранители узнали о произошедшем из публикаций в соцсетях. На представленном видео группа людей нарушала общественный порядок. Туристы вели себя вызывающе и пренебрегали нормами морали.
В местных пабликах указано, что буквально в 10 метрах от места, где была устроена оргия, находятся кафе, детская площадка и аэрохоккей.
