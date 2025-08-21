Полицейские разыскивают туристов, устроивших оргию на пляже в Геленджике

21 августа 2025, 11:43

Фото: iStock/Dzurag

В Краснодарском крае полиция разыскивает любвеобильных туристов, устроивших оргию на пляже в Геленджике. Об этом пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону сообщила в беседе с «Лентой.ру».