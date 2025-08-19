В Петербурге мигранта подозревают в совращении несовершеннолетнего сына земляка
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга правоохранительные органы расследуют уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Как сообщает телеграм-канал «Конкретно.ру», 18 августа в полицию обратился 44-летний гражданин Таджикистана. Мужчина заявил, что его 42-летний соотечественник с июня по сентябрь 2024 года неоднократно вступал в половую связь с его 15-летним сыном в коммунальной квартире на Московском проспекте.
В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ.
Читайте также: