В Петербурге мигранта подозревают в совращении несовершеннолетнего сына земляка

Фото: iStock/michelangeloop

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга правоохранительные органы расследуют уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.



Как сообщает телеграм-канал «Конкретно.ру», 18 августа в полицию обратился 44-летний гражданин Таджикистана. Мужчина заявил, что его 42-летний соотечественник с июня по сентябрь 2024 года неоднократно вступал в половую связь с его 15-летним сыном в коммунальной квартире на Московском проспекте.

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ.

Анастасия Чубина

