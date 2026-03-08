Полицейские разжились шампанским и кроссовками во время обыска у задержанного

08 марта 2026, 19:51

Полицейские в Новосибирской области обокрали задержанного, обыскивая его дом

Фото: istockphoto/Dzurag

Полицейских из Новосибирской области уличили в краже имущества у задержанного во время обыска. Об этом сообщает Ngs.ru.