Полицейские разжились шампанским и кроссовками во время обыска у задержанного
Полицейских из Новосибирской области уличили в краже имущества у задержанного во время обыска. Об этом сообщает Ngs.ru.
Инцидент произошел в сентябре 2024 года в селе Гусиный Брод. Оперативники наркоконтроля задержали местного жителя по подозрению в распространении наркотиков. Молодой человек разрешил сотрудникам провести обыск в квартире. Обнаружили ли там запрещенные вещества, издание не уточняет. После визита силовиков, как рассказала мать задержанного, из жилья исчезли фен Dyson, дорогие наушники, квадрокоптер, две пары кроссовок New Balance, бутылка французского шампанского и деньги, которые невеста молодого человека откладывала на свадьбу.
Записи с камер подтвердили, что вещи вынесли именно сотрудники полиции. По версии прокуратуры, оперативники воспользовались тем, что хозяин находился на улице, оставили дверь незапертой для создания видимости кражи посторонними, а затем незаметно вынесли имущество и загрузили его в автомобиль. Ущерб оценили в 295 тысяч рублей. Позже похищенное обнаружили в квартирах полицейских.
По словам матери, уголовного дела в СК добивались не сразу. Изначально в истории фигурировали четверо оперативников. Один впоследствии получил статус свидетеля, а троих признали виновными — бывшего заместителя начальника отдела наркоконтроля и двух его подчиненных. Приговор огласили 5 марта. Каждого осудили по статьям о краже и превышении должностных полномочий из корыстных побуждений, назначив три года и один месяц колонии общего режима со штрафом в 30 тысяч рублей.
Читайте также: